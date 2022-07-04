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Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kelbecer ilinin Demircidam yerleşim birimi istikametinde bulunan mevzilerin, Basargeçer ilinin Zerkent yerleşim birimindeki Ermenistan mevzilerinden gece saatlerinde büyük çaplı silahlarla yoğun ateş altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de misillemede bulunduğu ifade edildi.

Söz konusu bölgede durumun stabil olduğu, operasyonel koşulların Azerbaycan askerlerinin tam kontrolü altında bulunduğu kaydedildi.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

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