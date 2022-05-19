Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Haberler

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Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kelbecer ilinin Yellice köyü istikametinde bulunan mevzilerin, Basargeçer ilinin Aşağı Şorca köyündeki Ermenistan mevzilerinden bugün öğle saatlerinde ateş altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de misillemede bulunduğu ifade edildi.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Azerbaycan, Ermenistan, Güncel, Haberler

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