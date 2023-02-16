Ermeni terör örgütü ASALA'nın şehit ettiği Türk diplomat Cirit, Lübnan'da anıldı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 16 Şubat 1976'da Ermeni terör örgütü ASALA mensuplarınca şehit edilen Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği Başkatibi Oktar Cirit, şehadetinin 47. yılında anıldı.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'nde düzenlenen anma törenine, Büyükelçi Ali Barış Ulusoy ve diğer elçilik mensupları katıldı.

Cirit'in anısına saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan Büyükelçi Ulusoy, Cirit'in, terör örgütü ASALA mensuplarınca işlenen hain suikast sonucunda hayatını kaybetmesinin üzerinden neredeyse yarım asır geçmesine rağmen acısının hala yüreklerde hissedildiğini ifade etti.

Suikastın bizzat ASALA tarafından açıkça üstlenildiğini hatırlatan Ulusoy, buna rağmen failin yakalanması sürecinin sonuçsuz kaldığını kaydetti.

Büyükelçi, ASALA'nın o dönem gerçekleştirdiği saldırılarda şehit edilen 31 diplomat da dahil olmak üzere toplamda 77 kişinin hayatını kaybettiğini, pek çok kişinin yaralandığını aktardı.

Ulusoy, Cirit'in şehadetinin yıl dönümü dolasıyla merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralı kurtulanlara da acil şifalar diledi.