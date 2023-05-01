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Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı yaşamını yitirdi

Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı yaşamını yitirdi

Güncel Haberler

Azerbaycan Başsavcılığı, Cebrayıl ilinin Çocuk Mercanlı köyü kırsalında, işgal döneminde Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Azerbaycan Başsavcılığı, Cebrayıl ilinin Çocuk Mercanlı köyü kırsalında, işgal döneminde Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 59 yaşındaki Oktay Alışov'un, anti tank mayınının patlaması sonucu hayatını kaybettiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Son kayıpla 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermeni güçlerin döşediği mayınların patlaması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel

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