Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu - Haberler

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Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu

Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kelbecer ilinin doğusunda yeni kontrol altına alınan bölgede, Ermeniler tarafından döşenen mayının patlaması sonucu Babek Aliyev isimli askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma açıldığı ifade edilen açıklamada, şehit askerin ailesi ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunuldu.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

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