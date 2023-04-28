Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması nedeniyle 3 Azerbaycanlı yaşamını yitirdi

Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması nedeniyle 3 Azerbaycanlı yaşamını yitirdi

Güncel Haberler

Azerbaycan Başsavcılığı, 2. Karabağ Savaşı'nda işgalden kurtarılan Talış köyü kırsalında işgal döneminde Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Azerbaycan Başsavcılığı, 2. Karabağ Savaşı'nda işgalden kurtarılan Talış köyü kırsalında işgal döneminde Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Başsavcılığın açıklamasında, 3 kişinin anti tank mayının patlaması sonucu hayatlarını kaybettiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yaşamını yitiren kişilerin Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) ile işbirliği yapan bir İngiliz şirketinin Azerbaycanlı çalışanları olduğu kaydedildi.

Son kayıplarıyla 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermeni güçlerin döşediği mayınların patlaması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Azerbaycan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title