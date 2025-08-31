Ermeni Diplomat Casusluk İddiasıyla Gözaltına Alındı

Avusturya'da görev yapan Ermeni diplomat Ashken Aleksanyan'ın Azerbaycan için casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi. Olay, Ermenistan'da büyük bir skandala dönüşebileceği gerekçesiyle gizli tutulmaya çalışıldı.

Avusturya'da görev yapan Ermeni diplomat Ashken Aleksanyan'ın, Azerbaycan için casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia edildi.

Ermenistan basınında yer alan habere göre, Aleksanyan yaklaşık 2 ay önce ülkesinin başkenti Erivan'a dönüşü sırasında gözaltına alındı. Aleksanyan'ın üzerindeki belgelerin incelenmesinin ardından diplomatın Azerbaycan lehine casusluk yaptığından şüphe edildi.

Ermenistanlı yetkililerin, Bakanlıkta yaptığı incelemelerin ardından olayın "büyük bir skandala" dönüşebileceği nedeniyle gözaltı kararının kamuoyuna açıklanmamasına karar verdiği iddia edildi.

Olayın gizli tutulması amacıyla Aleksanyan hakkındaki bilgiler ve resmi atama duyuruları silindi.

Bu arada, Ermenistan Dışişleri Bakanlığından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
