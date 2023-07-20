Ermenek'te saman yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti

Karaman'ın Ermenek ilçesinde saman yüklü kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde uçuruma yuvarlanan saman balyası yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Seyran Mahallesi Yahya Kent virajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Nehir (42) idaresindeki 33 LL 939 plakalı kamyon, ilçe girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metre derinliğindeki uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Ağır yaralanan Nehir, ambulansla kaldırıldığı Ermenek Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde kaza yerine gelen Mustafa Nehir'in anne ve babası gözyaşlarına hakim olamayarak ağıtlar yaktı. Kazada yaşamını yitiren Mustafa Nehir'in Konya'dan yüklediği saman balyalarını Karaman'ın Ermenek ilçesine götürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN