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Ermenek'te Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

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KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ermenek ilçesine bağlı Ardıçkaya ve Yaylacık mevkilerinde dün akşam saatlerinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye Ermenek Orman İşletme ve Ermenek Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları bugün de devam ederken, havadan helikopter ile de destek sağlanıyor. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ermenek ilçesine bağlı Ardıçkaya ve Yaylacık mevkilerinde dün akşam saatlerinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye Ermenek Orman İşletme ve Ermenek Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları bugün de devam ederken, havadan helikopter ile de destek sağlanıyor.

Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Helikopter İtfaiye Ermenek Yaşam Güncel Haberler

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