Erkin Koray: Türk Rock Müziğinin Efsanesi

Şarkıları 7'den 70'e hemen tüm müzikseverlerce neredeyse ezbere bilinen, herkesin 'Erkin Baba'sı Erkin Koray, müzik kariyerine İstanbul Belediye Konservatuvarında aldığı piyano dersleriyle başladı. 60'lı yıllarda Hard Rock tarzı müziğiyle dikkat çeken Koray, yurt dışında da başarı elde etti ve Türk Rock Müziği'nin efsanesi haline geldi.

Şarkıları 7'den 70'e hemen tüm müzikseverlerce neredeyse ezbere bilinen, herkesin "Erkin Baba"sı Erkin Koray, 24 Haziran 1941'de İstanbul'da doğdu.

İstanbul Belediye Konservatuvarında piyano öğretmeni annesinden aldığı derslerle başladığı müzik yaşamında, daha 1950'li yıllarda Alman Lisesi öğrencisiyken kurduğu dört kişilik grubuyla salonların altını üstüne getirdi.

60'lı yıllarda okuldan mezun olu askerliğini yaptıktan sonra Hard Rock tarzı müziğiyle gittiği ortamları sarstı.

70'li yılların başında, "Ritmciler"den sonra kurduğu ikinci grubu "Yeraltı Dörtlüsü" ile çıkardıkları albümlerin her biriyle "yer altını yer üstüne çeviren" Erkin Koray, başarıdan başarıya koşarken bir anda yurt dışına gitmiş ve orada yabancı müzisyenlerle kurdukları gruplarla İngilizce şarkılar söylemiştir. 80'li yılların başında ülkesine dönmüştür.

Erkin Koray, "Kızları da Alın Askere", "Anma Arkadaş", "İlahi Morluk", 'Yağmur", "Silinmeyen Hatıralar", "Mesafeler", "Şaşkın", "Komşu Kızı", "Fesuphanallah", "Arap Saçı", "İlla ki", "Yalnızlar Rıhtımı", "Ankara Sokakları"Erkin Koray, "Gaddar", "Deli Kadın", "Çöpçüler", "Akrebin Gözleri" gibi şarkılarıyla tanınıyor.