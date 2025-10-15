Erken teşhisle meme kanseri olduğunu öğrendi, motivasyonla hayata tutundu

Van'da başvurduğu hastanede meme kanseri olduğu tespit edilen 40 yaşındaki Berfu Orhun, doktorların desteği ve tedavi sürecinde moralini yüksek tutması sonucu sağlığına kavuştu.

Bir kamu bankasında memur olan iki çocuk annesi Orhun, 4 yıl önce göğsünde fark ettiği kitle sonrası başvurduğu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde meme kanseri tanısı aldı.

Erken evrede teşhis edilen hastalığının tedavisine başlayan Orhun, bu süreçte umudunu yitirmeden moralini yüksek tutacak etkinlikler yapmaya odaklandı.

Hobilerine, çocuklarına daha fazla zaman ayıran, kendisini mutlu hissetmesini sağlayacak çalışmalar yapan Orhun, ailesinin ve doktorların desteğiyle hayata daha sıkı tutundu.

Teşhis sonrası uygulanan 16 kür kemoterapi, ışın tedavisi ve cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuşan Orhun, azmi ve neşesiyle diğer hastalara da örnek oldu.

Orhun, AA muhabirine, meme kanserini erken teşhis sayesinde yendiğini söyledi.

Göğsündeki kitleyi hissettikten sonra doktora başvurduğunu ve ultrasonda kitle tespit edildiğini belirten Orhun, şunları kaydetti:

"Teşhis konulduktan hemen sonra tedavime başlandı. 16 kür kemoterapi aldım. Ardından ameliyat oldum. Işın tedavisi gördüm. Tedavi sürecim bu şekilde tamamlandı. Kanseri yendim. Düzenli kontrollere geliyorum. İlk başta kanseri kendime konduramadım. Çok etkilendim. Çocuklarım küçüktü. Nasıl olacaklarını, tedavimin nasıl süreceğini çok düşünüyordum. Hayatın da bir gerçeği. Herkesin başına gelebilir. Meme kanserinin tedavisinin olduğunu gördüm.

Bu süreçte moral, motivasyon çok önemli. Ailemin ve doktorlarımın çok desteğini gördüm. Tedavi sürecinde çok fazla etkinlik yaptım. Kafamı dağıtacak, stresimi azaltacak şeylerle uğraştım. Sevdiğim hobilere daha fazla zaman ayırdım. Çocuklarımla daha çok zaman geçirdim. Tedavi sürecinde bunlar bana çok faydalı geldi. Kemoterapinin zorlu etkilerini dahi kolay atlatmama yardımcı oldu."

Hastanenin onkoloji kliniği ve kemoterapi kür merkezindeki doktorların ve çalışanların çok ilgili olduğunu anlatan Orhun, "Herkese çok teşekkür ederim. Kadınlarımız meme kanserinden korkmasınlar. İlk duyduğumuzda dünyamız yıkılıyor fakat tedavisi var. Erken teşhis çok önemli. Tedavisi süren hastalara moral bulacakları, kafalarını dağıtacakları etkinliklerle uğraşmalarını, tüm kadınların düzenli olarak kontrollere gitmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

"Geç kalmaktan korkmak lazım"

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müslih Ürün ise meme kanserinin kadın sağlığı açısından en önemli tehditlerden biri olduğuna dikkati çekti.

Meme kanserinde risk faktörlerine değinen Ürün, "Maalesef günümüzde her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Erken evrede tanı konulduğunda yüzde 90 iyileşme şansları var. Kadınların 20 yaştan itibaren her ay kendilerini muayene etmesi gerekiyor. Yılda bir kez de hekim kontrolüne gitmelerini tavsiye ediyoruz. Anormal bir durum hissettiklerinde mutlaka doktora başvursunlar. Kanserden korkmamak, geç kalmaktan korkmak lazım." dedi.

Sağlık Bakanlığının Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri'nde (KETEM) yapılan taramaların çok önemli olduğunu vurgulayan Ürün, "Günümüzde sağlık hizmetine ulaşmak çok daha kolay. Taramalar ücretsiz yapılıyor. KETEM'de iki yılda bir mamografi çekiliyor. Kanser tedavisi her geçen gün çok daha iyi bir duruma geliyor. Tedavide eskisi gibi sadece kemoterapi yöntemi uygulanmıyor. Seçeneklerimiz çok arttı. Bir yandan immünoterapi dediğimiz bağışıklık sistemini güçlendirici ilaçlar, bir yandan da akıllı ilaçlar dediğimiz hedefe yönelik tedavi yöntemleri gelişti. Daha küçük cerrahilerle meme dokusu korunarak yeni ameliyatlar yapılıyor. Radyoterapiler, hormonal tedavi seçenekleri var." bilgisini paylaştı.

Kanseri yenenlerin o tedaviyi gören hastalara da umut olduğunu anlatan Ürün, "Meme kanserini erken teşhisle yenip hayata yeniden tutunan genç hastamız bunun en güzel örneği. Doktora hemen başvuruyor. Tedavisi hızlı yapılıyor ve nihayetinde sağlığına kavuşuyor. Düzenli kontrollerini aksatmıyor. Morali yükselen hastalar tedaviye daha çok inanıyor. Kontrollerini aksatmadan düzenli yaptırıyorlar. Bu yöntemle hastalarımızın çoğu tedaviye daha fazla uyum sağlıyor." dedi.

"Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor"

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman da kanserin önlenebilir bir hastalık olduğuna değindi.

"Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" kapsamında etkinlikler düzenlediklerini anlatan Karaman, şöyle konuştu:

"Kadınlarımızın bilinçlenmesini, farkındalığının artmasını istiyoruz. Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor. Erkeklerde de meme kanseri görülüyor. Erkeklerde geç evrede tanı konduğu için daha kötü olabiliyor. Bunun için erkeklerin de bunun farkında olmaları gerekiyor. Kadınların düzenli hekim kontrollerini aksatmaması ve mamografi taramalarını ihmal etmemesi çok önemlidir. Erken tanı, meme kanseri tedavisinde başarıyı belirleyen en kritik faktördür."