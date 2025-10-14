Erken Teşhis ile Meme Kanserini Yenen Kadın, Kontrollerin Önemine Dikkat Çekti

Nevşehir'de yaşayan 55 yaşındaki Şerife Sezernazlı, erken evrede teşhisi konulan meme kanserini yendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), yıl boyunca vatandaşların kanser türlerinden korunması amacıyla kontrollerini sürdürüyor.

Rutin kontroller kapsamında telefonla aranarak KETEM'e davet edilen Sezernazlı'ya, yapılan ücretsiz tetkikler sonucunda meme kanseri tanısı konuldu.

Erken teşhis sayesinde tedavi sürecine başlanan Sezernazlı, zorlukları geride bırakarak sağlığına kavuştu.

Sezernazlı, moralini yüksek tutmasını sağlayan KETEM personeline teşekkür ederek, "O gün KETEM'den aramasalardı, belki hastalığım çok geç fark edilecekti. Düzenli kontroller sayesinde kanser erken evrede yakalandı ve şimdi sağlıklıyım. Tüm kadınlara kontrollerini ihmal etmemelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.