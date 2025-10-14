Haberler

Erken Teşhis ile Meme Kanserini Yenen Kadın, Kontrollerin Önemine Dikkat Çekti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de yaşayan 55 yaşındaki Şerife Sezernazlı, erken evrede teşhisi konulan meme kanserini yenerek sağlığına kavuştu. KETEM'in düzenli kontrollerinin önemine vurgu yaptı.

Nevşehir'de yaşayan 55 yaşındaki Şerife Sezernazlı, erken evrede teşhisi konulan meme kanserini yendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), yıl boyunca vatandaşların kanser türlerinden korunması amacıyla kontrollerini sürdürüyor.

Rutin kontroller kapsamında telefonla aranarak KETEM'e davet edilen Sezernazlı'ya, yapılan ücretsiz tetkikler sonucunda meme kanseri tanısı konuldu.

Erken teşhis sayesinde tedavi sürecine başlanan Sezernazlı, zorlukları geride bırakarak sağlığına kavuştu.

Sezernazlı, moralini yüksek tutmasını sağlayan KETEM personeline teşekkür ederek, "O gün KETEM'den aramasalardı, belki hastalığım çok geç fark edilecekti. Düzenli kontroller sayesinde kanser erken evrede yakalandı ve şimdi sağlıklıyım. Tüm kadınlara kontrollerini ihmal etmemelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Uçuk talepler' yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı

Bahçeli "Uçuk taleplerden kaçının" dedi, DEM Parti 10 maddeyi sıraladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ev alacaklara müjde! İki kamu kurumu peşinatsız ve faizsiz kampanyayı başlattı

Bir ilk! Peşinatsız ve faizsiz konut kampanyası başladı
''Artık nefesimiz tükendi'' diyerek ligden çekileceklerini açıkladılar

''Artık nefesimiz tükendi'' diyerek ligden çekilecekleri açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.