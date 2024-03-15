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Erken göçen leyleğe kar sürprizi

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Baharın habercisi olarak bilinen leylek Sivas'ın İmranlı ilçesinde kara yakalandı. Kar altındaki leylek kamerada

Erken göçen leyleğe kar sürprizi

Yuvasına yerleşen leylek neye uğradığını şaşırdı

Baharın habercisi olarak bilinen leylek Sivas'ın İmranlı ilçesinde kara yakalandı. Kar altındaki leylek kamerada

SİVAS - Baharın habercisi olarak bilinen leylek Sivas'ın İmranlı ilçesinde kara yakalandı. Kar altında ki leylek cep telefonu kamerasına yansıdı

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan Sivas'ın İmranlı ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Biranda başlayan kar, etrafı beyaza bürüdü. Kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi buldu. Baharın müjdeleyicisi olan ve erken göçen leylek ise baharın gelmesiyle birlikte yuvasına yerleşti. Kar yağışıyla birlikte yuvasında kara yakalanan leylek neye uğradığını şaşırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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