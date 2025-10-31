Haberler

Erken Dönem Romen ve Bizans Müziği Konseri AKM'de

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atatürk Kültür Merkezi'nde 2 Kasım'da düzenlenecek 'Müzik Sandığı-Dimitrie Cantemir'den Anton Pann'a' konseri ile erken dönem Romen ve Bizans müziği sanatseverlerle buluşacak. Romanya, Türkiye ve Lübnan'dan sanatçıların yer alacağı etkinlikte Türk ve Romen dans müziklerinden örnekler de sunulacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), erken dönem Romen ve Bizans müziğinin sanatseverlerle buluşacağı "Müzik Sandığı-Dimitrie Cantemir'den Anton Pann'a" konseri düzenlenecek.

AKM'den yapılan açıklamaya göre, "Müzik Sandığı" projesi kapsamında Romanya, Türkiye ve Lübnan'dan sanatçıların yer alacağı konser 2 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Projenin koordinatörlüğü üstlenen Dr. Constantin Raileanu'nun kanun çalacağı konserde, utta Dr. Alexandru Stoica, kemanda Sabin Penea, viyolonselde Dr. Andrei Nitescu, perküsyonda Ghassan Bouz, tanburda ise Prof. Dr. Murat Salim Tokaç sahnede olacak.

Konserde Dimitri Kantemir ve Anton Pann'ın koleksiyonundaki eserlerin yanı sıra sirto, longa, zeybek gibi Türk ve Romen dans müziklerinden örnekler yorumlanacak.

Eğitici, öğretici ve sanatsal bir girişim olan "Müzik Sandığı", Romen kültürel değerlerini tanıtma ihtiyacından ortaya çıktı. Proje kapsamında İstanbul'un yanı sıra Selanik, Bükreş ve Sliven'de 4 erken dönem Romen müziği konseri ve 4 Bizans müziği konseri düzenlenecek.

Detaylı bilgi için "www.akmistanbul.gov.tr" adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Futbol tarihine geçecek rakam! Galatasaray Osimhen'in bonservisini belirledi

Futbol tarihine geçecek rakam! İşte Osimhen'in bonservis bedeli
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
Türkiye'de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu

Türkiye'de 600 istasyonu var! Akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Gelinin istediği mehir krize neden oldu

Gelinin istediği mehir krize neden oldu
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.