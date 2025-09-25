Haberler

Erken Doğum İddiasıyla Gözaltına Alınan Doktor Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
Sancaktepe'de hamile hastalarına ilaç vererek erken doğum yaptırdığı iddia edilen doktor P.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet ekipleri, konuya ilişkin inceleme başlatmıştı.

Sancaktepe'de hamile hastalarına ilaç vererek erken doğum yaptırdığı iddia edilen şüpheli doktor, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı haber kanallarında yayınlanan "Doktorun ilaç verip erken doğum yaptırdığı öne sürüldü" başlıklı görüntülere ilişkin inceleme başlattı.

Ekipler, dün Sancaktepe'deki bir özel hastanede hastalarına ilaç yoluyla erken doğum yaptırdığı öne sürülen şüpheli P.Ç'yi, Ataşehir'deki evinde gözaltına aldı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada bulunan 2 USB, laptop ve cep telefonu muhafaza altına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan doktor P.Ç, daha sonra adliyeye götürüldü.

Şüpheli, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

