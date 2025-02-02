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Erken Çiçek Açan Meyve Ağaçları Endişe Veriyor

Erken Çiçek Açan Meyve Ağaçları Endişe Veriyor
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Balıkesir'in sahil bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, bazı meyve ağaçlarının erken çiçek açmasına neden oldu. Ancak, önümüzdeki günlerde beklenen soğuk havalar, bu durumun zarar verebileceğinden endişe ediliyor.

Balıkesir'in Edremit, Burhaniye, Ayvalık gibi sahil bölgelerinde ve Kazdağları'nın eteklerinde bazı meyve ağaçları çiçeklendi.

Ocak ayının ikinci haftasından beri 11-12 derecenin altına düşmeyen gündüz sıcaklıkları, şubat ayının ilk günlerinde de mevsim normallerinin üzerinde seyrederek, 17-18 dereceyi buldu.

Kazdağları'nın Edremit Körfezi'ne bakan güney yüzündeki erik, badem, kayısı ve şeftali ağaçları çiçek açarken, armut, vişne, kiraz türü ağaçlar da ise göz patlamaları görülmeye başlandı.

Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, AA muhabirine, yılın bu mevsiminde bazı ağaçların erken çiçek açmasının normal olmadığını söyledi.

Kış mevsiminin sona ermediğine, önümüzdeki günlerde tekrar soğuk havaların görülebileceğine işaret eden Diker, "Bu ağaçlarımız, bu durumdan etkilenebilirler. Mevsimsel olarak bunların üretiminde eksiklikler görülebilir." dedi.

Diker, zeytin ağaçlarını da aynı sıkıntıların beklediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Havaların çok sıcak, günlük güneşlik gitmesi nedeniyle zeytin ağaçları soğuklama dediğimiz olayı yaşamadılar. Yaşamadıklarından dolayı zeytin ağaçlarımızda erken bir budamaya girmek bence şu anda sakıncalı olur. Beklemek lazım şubatın ikinci yarısından sonra budamaya geçilirse çok daha faydalı olacağına inanıyorum."

Zirai don endişesi

Meteorolojik verilere göre önümüzdeki hafta Edremit Körfezi bölgesinin soğuk havanın etkisi altına gireceğini kaydeden Diker, "Bölgedeki mevsim normalleri sıfır veya sıfırın altına düşeceği için bu ağaçların çiçekleri muhakkak etkilenecektir." diye konuştu.

Diker, zirai don yaşanması durumunda meyve çiçeklerinin yanacağını belirterek, meyve üretiminde kayıplar yaşanmasından endişe ettiklerini de vurguladı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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