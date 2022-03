Erkekleri evlilik vaadiyle dolandıran çete çökertildi

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de, 20 erkeği evlenme vaadiyle kandırarak 5 milyon TL dolandıran şahıs, oğlu ve 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Çanakkale'nin Çan ilçesinde de 2 yıl önce aynı yöntemle erkekleri ağına düşürerek dolandırmış ve tutuklanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale ve ilçelerinde erkekleri fiziki, zihinsel engel ve mağduriyetlerinden yararlanarak evlenme vaadiyle genel vekaletname çıkartarak; dolandırıcılık, araç alım- satımı, banka hesap bilgilerine erişip, kredi çekerek dolandıran Zeynep T. (47), oğlu Ozan C. (22) ve 5 şüpheliyi yakalamak üzere iki operasyon düzenledi. Şüpheliler, benzeri işlemleri gerçekleştirmek üzereyken 11 milyon 500 bin TL'lik vurgun yapmadan önce polis ekiplerinin başarılı operasyonu sayesinde yakalandı.

Yüklü miktarda yapılan işlemleri dikkate alan Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Mart Perşembe günü Çanakkale'de düzenlenen operasyonda; Zeynep T., Ozan C., S.K. ve A.S. yakalanırken, 11 Mart Cuma günü İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda da B.T., E.K. ve A.A. gözaltına alınarak, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan toplam 7 şüpheli şahıs, adliyeye sevk edildi. Zeynep T. ile oğlu Ozan C., 2 yıl önce Çanakkale ve ilçelerinde de aynı yöntemle erkekleri 1 milyon 315 bin TL ve 40 bin dolar dolandırmıştı. Zeynep T. ve oğlu Ozan C., nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı.

(Utku Yaşar Cüce/ İHA)