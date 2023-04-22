Erkek politikacılar kadına şiddete dikkat çekmek için topuklu ayakkabı giydi

? Kanada Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra, 20 Nisan'da Kanadalı erkek Milletvekillerinin kadına şiddete dikkat çekmek için pembe topuklu ayakkabı giydiği görüntüleri paylaşarak 'Artık dikkatinizi çektiğime göre, kadına yönelik şiddet sadece fiziksel değil, her biçimiyle karşımıza...

? Kanada Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra, 20 Nisan'da Kanadalı erkek Milletvekillerinin kadına şiddete dikkat çekmek için pembe topuklu ayakkabı giydiği görüntüleri paylaşarak 'Artık dikkatinizi çektiğime göre, kadına yönelik şiddet sadece fiziksel değil, her biçimiyle karşımıza çıkıyor' açıklamasını yaptı.

Ulaştırma Bakanı Alghabra, kadına şiddeti önlemek için başlatılan 'Yüksek Topuklu Umut' kampanyası kapsamında bazı erkek Kanadalı milletvekillerinin pembe topuklu ayakkabı giydiği görüntüleri 20 Nisan Perşembe günü paylaştı.

Bakan Alghabra, görüntülerle birlikte şu ifadeleri kullandı;

'Kadına yönelik şiddet toplumumuzda hala yaygın. Yüksek Topuklu Umut, kadına yönelik şiddetle ilgili farkındalığı yaygınlaştıran, erkekleri ve erkek çocuklarını çözümün bir parçası olmaya teşvik eden bir etkinlik. Bu önemli amaca destek olmak için imza pembe topuklu ayakkabılarını giydik.

Artık dikkatinizi çektiğime göre, kadına yönelik şiddet sadece fiziksel değil, her biçimiyle karşımıza çıkıyor. Benden başlayarak erkeklerin, eylemlerimizin ve sözlerimizin sonuçlarının farkında olması ve etrafımızda kadınlara alan yaratmak için daha iyisini yapması gerekiyor.?