Erkek Arkadaşını Öldüren Firari Hükümlü Kartal'da Yakalandı

Erkek arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle bulunduğu cezaevinden izinli çıkarak geri dönmeyen, hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Kartal'da yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 3 Temmuz 2021'de, Kağıthane'de birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Zeynel Yıldırım'ı silahla öldürdüğü gerekçesiyle cezaevine giren, 20 Haziran'da 11 günlüğüne izne çıkıp daha sonrasında teslim olmayan Gizem Erdoğan'ın yakalanması için çalışma yaptı.

"Kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün Kartal'daki bir evde saklandığı tespit edildi.

Eve düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.