Haberler

Erkek Arkadaşını Öldüren Firari Hükümlü Kartal'da Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Gizem Erdoğan, erkek arkadaşını öldürmekten hükümlü olduğu cezaevinden izinsiz çıkıp kayıplara karıştı. Yapılan operasyonla Kartal'da yakalanarak cezaevine geri gönderildi.

Erkek arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle bulunduğu cezaevinden izinli çıkarak geri dönmeyen, hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Kartal'da yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 3 Temmuz 2021'de, Kağıthane'de birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Zeynel Yıldırım'ı silahla öldürdüğü gerekçesiyle cezaevine giren, 20 Haziran'da 11 günlüğüne izne çıkıp daha sonrasında teslim olmayan Gizem Erdoğan'ın yakalanması için çalışma yaptı.

"Kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün Kartal'daki bir evde saklandığı tespit edildi.

Eve düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Tarihi adım! Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İrlanda'da yeni cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu

Ülkeye kadın cumhurbaşkanı! Kuzeyle birleşmek istiyor
Trabzonspor-Eyüpspor maçında korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig'de korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

Kahreden görüntüler! Kendi sonunu anbean kaydetti
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan çarpıcı paylaşım

Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan bomba paylaşım
İrlanda'da yeni cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu

Ülkeye kadın cumhurbaşkanı! Kuzeyle birleşmek istiyor
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

"Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum"
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Serikspor'da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım

Maç sonunda istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
Mahşeri kalabalık! Koma Amed, 30 yıl sonra Diyarbakır'da

Meydandaki kalabalığa bakın! Ünlü grup, 30 yıl sonra Diyarbakır'da
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf

Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.