Erkek arkadaşı, Ayşenur'u tabancayla öldürdü (2)
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KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDIEskişehir'de kendisini aldattığını öne sürdüğü sevgilisi Ayşenur Çolakoğlu'nu (21) çıkan tartışmada tabancayla başından vurarak öldüren ve kuaförlük yaptığı öğrenilen Hasan Fakıoğlu, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Eskişehir'de kendisini aldattığını öne sürdüğü sevgilisi Ayşenur Çolakoğlu'nu (21) çıkan tartışmada tabancayla başından vurarak öldüren ve kuaförlük yaptığı öğrenilen Hasan Fakıoğlu, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Fakıoğlu ile birlikte olayın yaşandığı evde gözaltına alınan M.Ç. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel