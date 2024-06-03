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Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç hayatını kaybetti

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Sunucu Erkan Yolaç'ın eşi, 1970 Türkiye güzellik kraliçesi Asuman Tuğberk Yolaç 73 yaşında hayatını kaybetti. Kanser tedavisi gören Yolaç'ın cenazesi yarın defnedilecek.

Sunucu Erkan Yolaç'ın eşi, 1970 Türkiye güzellik kraliçesi Asuman Tuğberk Yolaç 73 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Yolaç'ın cenazesi, yarın Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip toprağa verilecek.

Asuman Tuğberk Yolaç, "Evet-Hayır" yarışmasıyla hafızalara kazınan Erkan Yolaç ile 1976'da evlendi.

Türkiye güzeli seçildikten sonra mankenlik ve kadın giyim üzerine modacı olarak kariyerine devam eden Asuman Tuğberk Yolaç, eşi ile Yolaç AŞ'yi kurdu ve uzun yıllar "Erkan Yolaç Show"un yapımcılığını üstlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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