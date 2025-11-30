Erkan Baş'tan Özgür Özel'e Tebrik Mesajı

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'da yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.

Baş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında yeniden Genel Başkan seçilen Sayın Özgür Özel ve yönetimini kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Memlekette adaleti, özgürlüğü ve halk iradesinin egemenliğini tehdit eden hukuksuzluklar karşısında dayanışmamızı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.