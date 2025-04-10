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Maden ocağında göçük! Çok sayıda yaralı var

Erkan Baş'tan Gözaltılara Tepki: 'Gerçekleri Söyleyenleri Düşman Görüyorlar'

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Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, maden kazası ve gazetecilerin gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Baş, iktidarın gerçekleri söyleyenleri düşman olarak gördüğünü vurguladı.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Emekçileri ölümüne çalıştırıp, sömürerek servetlerini büyütenler iktidarlarının sürmesi için gerçekleri söyleyen/yazan herkesi düşman görüyorlar" ifadesini kullandı.

Baş, yaptığı yazılı açıklamada, Çayırhan'da meydana gelen maden kazası ile gazeteciler Soykan ve Ağırel'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Baş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Saray rejiminin hüküm sürdüğü güzel ülkemizde bu sabah… Çayırhan Maden Ocağı'nda göçük; 2'si ağır 14 işçi yaralandı. Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel evleri basılıp gözaltına alındı.

Emekçileri ölümüne çalıştırıp, sömürerek servetlerini büyütenler iktidarlarının sürmesi için gerçekleri söyleyen/yazan herkesi düşman görüyorlar. Timur Soykan hem tarafları doğru ifade etmiş hem sonucu söylemiş, eklemeye gerek yok: 'Çeteler kaybedecek halk kazanacak'."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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