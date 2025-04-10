Erkan Baş'tan Gözaltılara Tepki: 'Gerçekleri Söyleyenleri Düşman Görüyorlar'
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, maden kazası ve gazetecilerin gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Baş, iktidarın gerçekleri söyleyenleri düşman olarak gördüğünü vurguladı.
(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Emekçileri ölümüne çalıştırıp, sömürerek servetlerini büyütenler iktidarlarının sürmesi için gerçekleri söyleyen/yazan herkesi düşman görüyorlar" ifadesini kullandı.
Baş, yaptığı yazılı açıklamada, Çayırhan'da meydana gelen maden kazası ile gazeteciler Soykan ve Ağırel'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Baş, açıklamasında şunları kaydetti:
"Saray rejiminin hüküm sürdüğü güzel ülkemizde bu sabah… Çayırhan Maden Ocağı'nda göçük; 2'si ağır 14 işçi yaralandı. Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel evleri basılıp gözaltına alındı.
Emekçileri ölümüne çalıştırıp, sömürerek servetlerini büyütenler iktidarlarının sürmesi için gerçekleri söyleyen/yazan herkesi düşman görüyorlar. Timur Soykan hem tarafları doğru ifade etmiş hem sonucu söylemiş, eklemeye gerek yok: 'Çeteler kaybedecek halk kazanacak'."
Kaynak: ANKA / Güncel