Erkan Baş'tan Ekrem İmamoğlu'nun Erişim Engeline Sert Tepki

(ANKARA)- Türkiye İşçi Patisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirilmesine tepki göstererek, "Bunlar bizi yıldıramaz, aksine motive eder. Bütün interneti de kapatsanız, dumanla haberleşip yine sizi yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirilmesine tepkiler sürüyor.

TİP Genel Başkanı Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, erişim engeli kararına tepki gösterdi.

Baş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Silivri'de tutsak edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının Türkiye'de erişime engellenmesi, platform sahibinin sorumsuzluğu ile iktidarın hukuksuzluğunun ortaklaşmasının ürünüdür.

X platformu, 19 Mart sürecinde halk iradesi için direnişin örgütlendiği mecralardan biri olan TİP'li Öğrenciler'in sosyal medya hesabını da erişime engellemişti. Hukuki girişimlerde bulunduğumuzda ise tıpkı bugün yaptıkları gibi 'kararı uyguluyoruz ama şiddetle karşı çıkıyoruz' türünden, AKP'nin bahanelerine benzer cevaplar verdiler.

Tekrar ediyorum: Bunlar bizi yıldıramaz, aksine motive eder. Bütün interneti de kapatsanız, dumanla haberleşip yine sizi yeneceğiz. Bu iktidarın ülkemize yaşattığı utancı sona erdireceğiz."