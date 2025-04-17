Erkan Baş'tan Can Atalay Tepkisi: 'Milletvekilliği Yok Sayılamaz'

(ANKARA) - TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Can Atalay hakkındaki AYM kararının TBMM'de okutulmasına ilişkin tutanakların kaldırılmasına tepki gösterdi. Baş, "O gün bu utancı yaşamamak için yurtdışına çıkan Numan Bey'den bu açıklamayı da Bekir Bozdağ'a bırakmasını beklerdik." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün, cezaevinde bulunan Gezi davası hükümlüsü Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin yok hükmünde olduğuna dair hak ihlali kararı okundu. Hak ihlali kararının okunduğu bölüm, TBMM'nin internetten yayımlanan ham tutanaklarında önce yer aldı, ardından kaldırıldı, sonra tekrar konuldu.

Can Atalay hakkında verilen hükmün TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından okunarak Atalay'ın vekilliğinin düşürülme sürecini hatırlatan Erkan Baş, sosyal medya hesabından şu tepkide bulundu.

"O gün bu utancı yaşamamak için yurtdışına çıkan Numan Bey'den bu açıklamayı da Bekir Bozdağ'a bırakmasını beklerdik. Ama madem Anayasa ve içtüzüğe atıfla hukuki olduğu şüphesi yaratacak bir açıklama yapmış yanıt vereyim.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın okuttuğu Can Atalay'ın milletvekili olduğuna dair karar Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar, yürürlükteki Anayasa'ya göre hepimiz için bağlayıcıdır. Yok hükmünde olan karar ise Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin sizin okuttuğunuz kağıt parçasıdır.

Meclis'in sitesinden de çıkarsanız, özlük haklarını da elinden alsanız, Meclis tutanaklarını da sansürleseniz on binlerce Hataylıyı ve onların iradesini ortadan kaldıramazsınız. Can Atalay Hatay'ın seçilmiş milletvekilidir. Şu anda görev yaptığınız TBMM'nin iktidarı Saray'dan, padişahtan alıp halka vermiş olmasıyla anlam kazandığını hatırlatmayı da bir görev olarak görüyorum."