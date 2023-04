Erkan Baş: Bir Oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'ı Göndermek İçin Kullanın, Kılıçdaroğlu'na Gitsin.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, yarın yurt dışında oy verme işleminin başlaması sebebiyle yurt dışında yaşayan Türkiye vatandaşlarına seslendi. Baş, “Sizden bu karanlığı sonlandırmak için iki oy ile destek vermenizi istiyoruz… Bir oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan’ı göndermek için kullanın, Kılıçdaroğlu’na gitsin. Bir oyunuzu da Meclis’te sizin sesiniz için kullanın. TİP için kullanın. Benim oyum neye yarar demeyin. Belki bir oyunuz sayesinde Erdoğan’ın saray dönemi son bulacak. Bir oyunuz sayesinde Sera, Barış, Ahmet yeniden vekil olacak. Belki oylarınız Can Atalay için eksik kalan 40-50 oyu tamamlayacak ve cezaevinden çıkmasını sağlayacak. Belki Mısra Öz’ü, Meryem Göktepe’yi sizin oylarınızla Meclis kürsüsüne göndereceğiz” çağrısında bulundu.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, yurt dışında yaşayan Türkiye vatandaşlarına bugün Twitter hesabında bir video yayınlayarak seslendi. Yarın yurt dışında oy verme işleminin başlayacağını belirten ve 3 milyon kişiye seslenen Baş, bir oyu Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için bir oyu da TİP'in Meclis'e girebilmesi için istedi.

Baş, "Yurt dışında yarın itibarıyla oy kullanmaya başlayacak arkadaşlarım. İki dakikanız varsa sizinle paylaşmak istediğim birkaç sözüm var" notuyla paylaştığı videoda şunları söyledi:

"SİZDEN BU KARANLIĞI SONLANDIRMAK İÇİN İKİ OY İLE DESTEK VERMENİZİ İSTİYORUZ""

"Ekmek parası için gurbete giden büyüklerim. Benim gibi olanlarınız yani gurbetçi emekçilerin çocukları. Ülkesini terk etmek zorunda bırakılanlar. Aradığı özgürlük ortamını yurt dışında bulma umuduyla gidenler. Bu tarihi dönemde hepinize ihtiyacımız var. Bu ülkeyi istediğiniz zaman gönül rahatlığıyla dönebileceğiniz bir ülke haline getirmek hepimizin elinde. Uzaktan baktığınızda karanlık görülen hava değişiyor. Bulutlar dağılıyor. Bundan emin olun. Sizden bu karanlığı sonlandırmak için iki oy ile destek vermenizi istiyoruz.

"YURT DIŞI PUSULALARINDA DA TİP YER ALACAK. O YÜZDEN TİP'E YURT DIŞINDAN ATILAN HER OY TİP HANESİNE YAZILACAK YANİ ATTIĞINIZ HER OY DOĞRU YERE GİDECEK"

Belki uğraşacaksınız. Konsolosluğa ulaşmak için yol gideceksiniz. Gidin, oyunuzu kullanın. İstediğiniz zaman özgürce dönebileceğiniz bir ülke için ya da sevdiklerinizin aydınlık bir ülkede yaşaması için oy kullanın. Sizi ve ülkenizi geldiğiniz ülke için yargılayan, yadırgayan iklimi dağıtmak, yaşadığınız ülkede gururla, başınız dik gezmek için oy kullanın. TİP, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ve genel olarak muhalefetin toplam kazancını önemsediği için her yerde seçime girmiyor. Ama bunun yanında, kazanabileceğimizi bildiğimiz bazı büyükşehirler de dahil olmak üzere pek çok bölgede pusulada yer alacağız. Yurt dışı pusulalarında da TİP yer alacak. O yüzden TİP'e yurt dışından atılan her oy TİP hanesine yazılacak yani attığınız her oy doğru yere gidecek.

"BİR OYUNUZU RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I GÖNDERMEK İÇİN KULLANIN, KILIÇDAROĞLU'NA GİTSİN. BİR OYUNUZU DA MECLİS'TE SİZİN SESİNİZ İÇİN KULLANIN. TİP İÇİN KULLANIN"

Bizden önce siz oy kullanmaya başlayacaksınız. Oyunuzun değerini bilin. Bizi, Türkiye'deki yakınlarınızı, sevdiklerinizi gülümsetmek için oy kullanın. Bir oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'ı göndermek için kullanın, Kılıçdaroğlu'na gitsin. Bir oyunuzu da Meclis'te sizin sesiniz için kullanın. TİP için kullanın. Benim oyum neye yarar demeyin. Belki bir oyunuz sayesinde Erdoğan'ın saray dönemi son bulacak. Bir oyunuz sayesinde Sera, Barış, Ahmet yeniden vekil olacak. Belki oylarınız Can Atalay için eksik kalan 40-50 oyu tamamlayacak ve cezaevinden çıkmasını sağlayacak. Belki Mısra Öz'ü, Meryem Göktepe'yi sizin oylarınızla Meclis kürsüsüne göndereceğiz. Belediye işçisi Anıl, öğretmen Duygu, motokurye Gökay veya çiftçi Mehmet. Senin oyunla Meclis'e gelip hepimizin haklarını savunacak. Yurt dışındaki dostum, çağrım sana. 27 Nisan'da oy kullanma işlemi başlıyor. Oyunu kullan. Oy senin. TİP senin. Meclis senin. Bu ülke senin."