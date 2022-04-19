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Eriyen karlar Kızılırmak'ı coşturdu

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Eriyen karlar Kızılırmak'ı coşturdu

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın Sivas bölümündeki Dikmencik ve Söğütlühan mevkilerinde yapılan ölçümlerde, son yılların en yüksek debisine ulaşıldı.

KIZILIRMAK, ÇANKIRI (AA) - Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın Sivas bölümündeki Dikmencik ve Söğütlühan mevkilerinde yapılan ölçümlerde, son yılların en yüksek debisine ulaşıldı.

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğan ve Samsun'daki Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ta, ilkbaharda eriyen karlar debiyi yükseltti.

Yaz kuraklığı döneminde Sivas bölümü dere görünümünü andıran ve kimi yerlerde bir kıyısından diğer kıyısına yürüyerek geçebilmenin mümkün olduğu Kızılırmak'ta, nisanda su seviyesinde gözle görünür artış yaşandı.

Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü ekiplerince 1-10 Nisan'da yapılan ölçümlerde, Kızılırmak'ın Sivas girişindeki Dikmencik mevkisinde ortalama debi 90 metreküp/saniye, Sivas çıkışındaki Söğütlühan'da 121 metreküp/saniye olarak belirlendi.

Debinin geçen yıla göre yaklaşık 2,5 kat arttığı mevkilerden Dikmencik'te geçen sene aynı dönemde debi 36,9 metreküp/saniye, Söğütlühan'da ise 46,8 metreküp/saniye olarak ölçülmüştü.

Öte yandan, Dikmencik'te son 2 yılın, Söğütlühan'da son 7 yılın en yüksek debisi ölçüldü.

Son 8 yılda 1-10 Nisan arasında yapılan ölçümlerde Kızılırmak'ın debisi şöyle:

YıllarDikmencik (m3/s)Söğütlühan (m3/s)
2015102,52135
201670,4088,29
201748,9859,77
201841,3549,99
201951,1159,74
202097120
202136,946,8
202290121
- "Kızılırmak'ta son yılların en coşkulu suyu akıyor"

Kızılırmak'ın geçtiği bölgedeki Eğri Köprü Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Güler, AA muhabirine, yaklaşık 51 yıldır bu bölgede yaşadığını belirterek, 1976 yılında taşkın olduğunu ve çevrede oturanların sal yardımıyla evlerinden çıkartıldığını anlattı. Güler, "O zamanlar yaşımız biraz daha küçüktü ama şu anda belki de Kızılırmak'ta son yılların en coşkulu suyu akıyor." dedi.

Güler, yağışların herkesi sevindirdiğini belirterek, "Suyun olması herkesi sevindiriyor. Su olmadığı zaman hayat durur, su ne kadar çok olursa çiftçimiz o kadar faydalanır." diye konuştu.

Eğri Köprü Mahallesi'nde bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Ömer Kartal ise boş zamanlarında bazen tarihi Eğri Köprü'ye gelerek Kızılırmak'ı izlediğini söyledi.

İlkbaharın gelmesi ve karların erimesiyle Kızılırmak'ta su seviyesinin gözle görülür şekilde arttığını dile getiren Kartal, "Üç yıldır ilk kez Kızılırmak'ı bu kadar coşkulu görüyorum. Buraya gelerek suyun akışını her gün izliyorum. Geçen yıl yağış azlığı nedeniyle barajlardaki su seviyeleri düşmüştü. Bu sene yağışların ardından su sıkıntılarımızın gitmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Kızılırmak, Türkiye, Sivas, su, Güncel, Haberler

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