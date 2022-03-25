ERİYEN KAR SULARI DENİZİN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ERİYEN KAR SULARI DENİZİN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

BARTIN'da eriyen kar suları, Bartın Irmağı ile birlikte denize taşındı.

BARTIN (DHA) - BARTIN'da eriyen kar suları, Bartın Irmağı ile birlikte denize taşındı. Irmağın denize döküldüğü bölge, çamur rengini aldı.

Kentin yüksek kesimlerinde 1 hafta önce yağan kar yağışının ardından 2 metreye ulaşan kar, yağmur ve havanın ısınmaya başlamasıyla birlikte erimeye başladı. Karların erimesiyle birlikte kar suları, Bartın Irmağı'na aktı. Bartın Irmağı'nın döküldüğü bölümde ise denizin rengi değişti. Liman bölgesinde deniz, eriyen kar sularının taşıdığı çamurun rengini aldı. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde de denizin ırmak ile birleştiği bölgelerde de su çamur rengini aldı.

ERİYEN KAR SULARI DENİZİN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

ERİYEN KAR SULARI DENİZİN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

ERİYEN KAR SULARI DENİZİN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bartın, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title