Eritre, sınırlarının Sudan'dan kaçanlara açık olduğunu duyurdu

Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki, ülkesinin sınırlarının Sudan'daki çatışmalardan kaçanlara açık olduğunu açıkladı.

Afwerki, devlet televizyonuna verdiği mülakatta, komşuları Sudan'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Eritre sınırlarının çatışmadan kaçan Eritrelilere, Sudanlılara ve diğer yabancılara açık olduğunu belirten Afwerki, sahip oldukları her şeyi gelenlerle paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

Sudanlı tarafların ordu ve güvenlik aygıtlarının bütünlüğüne ilişkin herhangi bir ihtilafa düşmemeleri ve bunu tartışmamaları gerektiğinin altını çizen Afwerki, çatışan tarafların reform sürecini tek başına sahiplenmelerinin doğru olmadığını dile getirdi.

Afwerki, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) barışta önemli bir rol oynayabileceğini de ifade etti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, şimdiye kadar 100 binden fazla kişi çatışmalar nedeniyle Sudan'dan komşu ülkelere sığındı.

2 gün içinde müzakereler başlayabilir

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık 15 Nisan sabahında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Egemenlik Konseyi üyesi Orgeneral Şemseddin el-Kebbaşi, bugün, 2 gün içinde Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde, ülkede ateşkes sağlanmasını görüşmek üzere ordu ve HDK temsilcilerinin katılımıyla doğrudan görüşmelerin başlayabileceğini açıklamıştı.