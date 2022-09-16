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Eritre, ihtiyat kuvvetlerini Etiyopya sınırına göndermek için orduya çağırdı

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Eritre, ihtiyat kuvvetlerini Etiyopya sınırına göndermek için orduya çağırdı

Eritre, komşusu Etiyopya'daki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı savaşmak için ihtiyat kuvvetlerini orduya çağırdı.

Eritre, komşusu Etiyopya'daki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı savaşmak için ihtiyat kuvvetlerini orduya çağırdı.

BBC'nin haberine göre, Eritre'de başkent Asmara başta olmak üzere, birçok kentte ihtiyat kuvvetlerine çağrı yapılarak bağlı komutanlıklara gitmeleri istendi.

Hem Etiyopya ordusu hem de Eritre ordusunun son günlerde Tigray eyaleti sınırına yığınak yapması, çatışmaların alevleneceği endişesini artırdı.

Savaşa müdahil olduğu için uluslararası kamuoyunca tepkilere maruz kalan Eritre, yaptırımlara rağmen bölgeye asker göndermeyi sürdürüyor.

ABD, Avrupa Birliği ve Afrika Birliği'nin çabalarına rağmen doğrudan barış müzakerelerine başlayamayan taraflar ağustosta aylar sonra yeniden çatışmaya başlamıştı.

İki taraf da ateşkesin bozulmasından ötürü birbirini sorumlu tutmuştu.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.

Kaynak: AA / Tufan Aktaş - Güncel

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