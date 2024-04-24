Eritilmiş demirle yapılan havai fişek gösterisi
Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de eritilmiş demirle yapılan havai fişek gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Gösteri, Çin'de ulusal somut olmayan kültürel miras listesinde yer alıyor.
Eritilmiş demirle yapılan havai fişek gösterisinden çeşitli görüntüler
Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de eritilmiş demirle yapılan havai fişek gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Gösteri, Çin'de ulusal somut olmayan kültürel miras listesinde yer alıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor. (XHTV)