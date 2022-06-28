Erişilebilirlik Temalı Yarışmalar'da ödüller 30 Haziran'da sahiplerini bulacak - Haberler

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Erişilebilirlik Temalı Yarışmalar'da ödüller 30 Haziran'da sahiplerini bulacak

AA - Fırat Taşdemir - Güncel
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Erişilebilirlik Temalı Yarışmalar'da ödüller 30 Haziran'da sahiplerini bulacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, çocuklar ve gençlerde farkındalık oluşturmak ve yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen Erişilebilirlik Temalı Yarışmalar'da dereceye girenlere ödül verilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, çocuklar ve gençlerde farkındalık oluşturmak ve yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen Erişilebilirlik Temalı Yarışmalar'da dereceye girenlere ödül verilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Türkiye'de erişilebilirlik kültürünün oluşturulması hedefiyle çocuklar ve gençlere yönelik "Erişilebilirlik Temalı Yarışmalar" düzenlendi.

İlkokullar için "şiir", ortaokullar için "resim" ve liseler için "kısa film" kategorilerinde düzenlenen yarışmalar için başvurular mayısta sona erdi.

Öğrencilerin hazırladığı eserler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engellilere yönelik hizmet veren konfederasyonlardan temsilciler ve akademisyenlerden oluşan değerlendirme kurulları tarafından incelendi, her bir kategoride ödül almaya hak kazanan ilk üç eserin sahipleri belirlendi.

Ödüller, 30 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenecek törende, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından verilecek.

Her kategoride birinciye 6 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye ise 2 bin lira ödül sunulacak.

AA / Fırat Taşdemir - Güncel

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