Erin Kasırgası'nın Şiddeti Artıyor: Kategori 3 Seviyesine Yükseldi

Karayipler'de Erin Kasırgası, hızının saatte 195 kilometreye ulaşmasıyla 'Kategori 3' seviyesine yükseldi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın gün içinde şiddetinin artacağını belirtirken, karaya ulaşmasının beklenmediğini açıkladı.

Karayipler'de "Kategori 3" seviyesine yükselen Erin Kasırgası'nın gün içinde şiddetinin artması öngörülüyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, tropikal fırtınadan kasırgaya yükselen Erin'i, "Kategori 3" seviyesinde belirlerken kasırganın ABD ana karasından uzaklaşmasının beklendiğini açıkladı.

Anguilla bölgesinin yaklaşık 275 kilometre kuzeydoğusunda ve maksimum hızı saatte 195 kilometre olarak ölçülen kasırganın, saatte 31 kilometre hızla batı-kuzeybatı yönünde ilerlediği gözlemlendi.

Yetkililer kasırganın şiddetinin gün içinde artacağını öngörürken kasırganın karaya ulaşması beklenmiyor. Ancak şiddetli rüzgarlar bölgedeki adaları etkiliyor.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
