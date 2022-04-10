ERİHA- Türk yardım kuruluşu yakınına bomba düştü - Haberler

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ERİHA- Türk yardım kuruluşu yakınına bomba düştü

AA - Güncel
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Fetih Vakfı ve Human Movie Team kumanya dağıtımı sırasında bombardımana şahit olması İDLİB - İdlib kırsalında Fetih Vakfı ve Human Movie Team, yıkılmış evlerde kalmaya devam edenler için kumanya dağıtımı yaparken bombardımana şahit oldu.

Fetih Vakfı ve Human Movie Team kumanya dağıtımı sırasında bombardımana şahit olması İDLİB - İdlib kırsalında Fetih Vakfı ve Human Movie Team, yıkılmış evlerde kalmaya devam edenler için kumanya dağıtımı yaparken bombardımana şahit oldu.

ERİHA- Türk yardım kuruluşu yakınına bomba düştü

ERİHA- Türk yardım kuruluşu yakınına bomba düştü

ERİHA- Türk yardım kuruluşu yakınına bomba düştü

AA / Güncel

İdlib, Güncel, Haberler

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