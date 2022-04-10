ERİHA- Türk yardım kuruluşu yakınına bomba düştü

Fetih Vakfı ve Human Movie Team kumanya dağıtımı sırasında bombardımana şahit olması İDLİB - İdlib kırsalında Fetih Vakfı ve Human Movie Team, yıkılmış evlerde kalmaya devam edenler için kumanya dağıtımı yaparken bombardımana şahit oldu.

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