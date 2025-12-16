Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da aynı aileden 5 Filistinliyi yaraladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde düzenlediği saldırıda bir aileden 5 Filistinliyi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde düzenlediği saldırıda aynı aileden 5 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Eriha kenti yakınlarındaki El-Avca bölgesinde bir aileye saldırı düzenlediği belirtildi.

Kızılay ekiplerinin, saldırıda yaralanan baba, anne ve 3 kız çocuğuna müdahale ettiği kaydedildi.

Açıklamada, yaralıların olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi için hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan Türk gemisiyle ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
Gülsim Ali siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı

Siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı
Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu

Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu
Gözünün yaşına bakmadılar! David Jurasek'e soğuk duş

Bu pozisyonun bedeli çok ağır oldu!
AK Partili Tayyar: Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var

AK Partili isim: Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var
Uzak Şehir'e damga vuran ateşli duş sahnesi

Fenomen diziye damga vuran ateşli duş sahnesi
Yaz meyvesinde kış hasadı başladı! Kilosu 130 TL'den satılıyor

Yaz meyvesinde kış hasadı başladı! Kilosu 130 TL'den satılıyor
Güllü'nün mezarı gül bahçesine döndü

Güllü'nün mezarında dikkat çeken hareketlilik
Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba için karar verildi

Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba için pes dedirten karar
Trump, on binlerce kişiyi öldüren fentanili 'kitle imha silahı' ilan etti

Korku filmi değil gerçek! Zombilere karşı resmen harekete geçtiler
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Efsaneye imza attırdılar! İşte Volkan'ın koltuğuna oturan isim
Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı! 3'ü birden aynı listede yer aldı

Nihayet yayınlandı! 3'ü birden aynı listede
Meclis'te saç saça baş başa kavga! Arbede anı kamerada

Mahalle kavgası değil! Bu görüntüler Meclis'te kaydedildi
title