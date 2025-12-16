Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da aynı aileden 5 Filistinliyi yaraladı
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde düzenlediği saldırıda bir aileden 5 Filistinliyi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde düzenlediği saldırıda aynı aileden 5 Filistinli yaralandı.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Eriha kenti yakınlarındaki El-Avca bölgesinde bir aileye saldırı düzenlediği belirtildi.
Kızılay ekiplerinin, saldırıda yaralanan baba, anne ve 3 kız çocuğuna müdahale ettiği kaydedildi.
Açıklamada, yaralıların olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi için hastaneye sevk edildiği aktarıldı.
Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel