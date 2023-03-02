Ericsson: Çinli Operatörler 5G Teknolojisine Hızlı Uyum Sağladı

Ericsson Ocak ayında, Jiangsu ve Guangdong eyaletlerinde iki adet enerji verimliliğine sahip 5G bölgesinin ortaklaşa kurulması konusunda China Mobile ile yeni bir işbirliğine başladığını duyurdu.

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen 2023 Mobil Dünya Kongresi'nin tabelasının önünden geçen insanlar, 27 Şubat 2023. (Fotoğraf: Meng Dingbo/Xinhua)

Ericsson Ocak ayında, Jiangsu ve Guangdong eyaletlerinde iki adet enerji verimliliğine sahip 5G bölgesinin ortaklaşa kurulması konusunda China Mobile ile yeni bir işbirliğine başladığını duyurdu. Bu girişim, Çin'in 2060 yılından önce karbon nötr olma taahhüdüyle uyumlu.

BARSELONA, 2 Mart (Xinhua) -- Ericsson Asya Pasifik Bölgesi Teknolojiden Sorumlu Başkanı (CTO) Magnus Ewerbring, Çinli mobil operatörlerinin, 5G teknolojisine uyum sağlamakta hızlı davrandığını ve bunun meyvelerini toplamaya başladığını söyledi.

Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde Salı günü Xinhua'ya demeç veren Ewerbring, Çinli operatörlerin teknolojiye uyum sağlama konusunda hızlı davrandığını, teknolojiyi uygulayarak topluluklarına fayda sağladıklarını belirtti. Ewerbring, Çin'in "son derece iyi kapsama alanına sahip" 5G şebekeleri inşa ettiğini vurguladı.

Ewerbring, "Beş yıldır Çin'de her şey çok iyi gidiyor. Üç ulusal operatörün hepsi çok iyi gelişim kaydetti ve şu an 5G hizmetleri sağlıyor. Bu, faaliyetleri desteklemekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Macaristan'ın doğusundaki Fenyeslitke köyü yakınlarındaki Doğu-Batı Kapısı (EWG) İntermodal Lojistik Terminali'nde 5G teknolojisi yardımıyla uzaktan kontrol edilen bir vinç konteyner taşıyor, 18 Ekim 2022. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

Ericsson Ocak ayında, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaleti ve güneyindeki Guangdong eyaletinde iki adet enerji verimliliğine sahip 5G bölgesinin ortaklaşa kurulması konusunda China Mobile ile yeni bir işbirliğine başladığını duyurdu. Bu girişim, Çin'in 2060 yılından önce karbon nötr olma taahhüdüyle uyumlu.

Ewerbring, "2060'a kadar uzun bir yol var ancak hedeflerin gerçekleştirilebilir olduğunu düşünüyorum ve sektörün buna çok fazla odaklandığına inanıyorum. Mobil operatörler, burada toplumun geneli için önemli bir rol oynayacak. Bağlantı sağlandığında toplum daha etkin hale gelebilir" ifadelerini kullandı.

Ewerbring, "Ağınızı adım adım yükselterek ve modern ekipmanlara sahip olduğunuzdan emin olarak enerji ihtiyaçlarınızı önemli düzeyde azaltabilirsiniz. Bu, karbon ayak izinizi azaltmanıza yardımcı olacaktır" dedi.

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın 5G telekomünikasyon hizmetleri bölümünde sergilenen ürünleri inceleyen ziyaretçiler, 5 Eylül 2020. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)

Operatörlerin en son donanım ve yazılımlara sahip olarak büyük tasarruflar yapabileceğini sözlerine ekleyen Ewerbring, "Bağlantısallığı insanlar ile işletmelere getirmek ve işleri daha verimli şekilde yapabilmek için çok büyük bir potansiyel söz konusu ve genel olarak Asya ile Çin'in bu konuda çok iyi örnekler olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.