Erick Kasırgası Meksika'yı Tehdit Ediyor

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Meksika'nın güneybatısını etkisi altına alan Erick Kasırgası, 'son derece tehlikeli' 4. kategoriye ulaştı. Yağışlar ve çamur kaymaları nedeniyle halk uyarıldı. Brezilya'da da şiddetli yağışlar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

PUERTO Meksika'nın güneybatısını etkisi altına alan Erick Kasırgasının "son derece tehlikeli" olan 4. kategoriye ulaştığı bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, Erick Kasırgası nedeniyle Meksika'nın güneybatısı ve çevresinde şiddetli yağışların etkili olacağı kaydedildi.

Açıklamada, kasırganın "son derece tehlikeli" olan 4. kategoriye ulaştığı belirtilerek, yaşamı tehdit eden çamur kayması ve seller meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.

Meksikalı yetkililer, başta Acapulco kenti ve Puerto Angel bölgesi olmak üzere ülkenin güneybatısı kesiminde kasırganın etkili olabileceğine ilişkin uyarı yaptı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, paylaştığı videolu mesajda, bölgedeki tüm aktivitelerin askıya alındığını vurgulayarak, halka evlerinde ya da sığınaklarda kalmaları çağrısında bulundu.

Brezilya'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi

Meksika'da Erick Kasırgası'nın etkileri görülürken, Brezilya'da da etkili olan şiddetli yağışlar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde yetkililer, şiddetli yağışlar nedeniyle 2 bin 600'den fazla kişinin yaşadıkları bölgeyi tahliye etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Yağışlar nedeniyle elektrik kesintilerinin yaşandığını, toprak kaymalarının meydana geldiğini ve bazı köprülerin yıkıldığını kaydeden yetkililer, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
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