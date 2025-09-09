Erhan Usta: "'türkiye Şahlanıyor Ama Memurun Gelirini de Düşürüyorum' Diyeceksiniz, Bu Olmaz"

(ANKARA) - İyi Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta, "Hükümet şununla övünmekten vazgeçsin; 'biz kişi başı milli geliri 17 bin dolara çıkarttık'. Gelir adaletini bozduğunuz bu düzlemde bu insanlarımızı incitir. Toplumun gelirinde artış olmasa vatandaş da buna rıza gösterebilir; ' Türkiye zor bir dönemden geçiyor, benim de gelirim artmasın' der. Ama siz ' Türkiye büyüyor, Türkiye şahlanıyor ama memurun gelirini de düşürüyorum' diyeceksiniz bu olmaz. İnsanları en fazla inciten şey de bu" dedi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili ve Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta, Resmi Gazete'de yayınlanan Orta Vadeli Program'a (OVP) dair değerlendirmelerde bulundu. Usta, şunları söyledi:

"Açıklanan OVP hiçbir heyecan yaratmadı"

"Bu dökümanlar nisan ve mayıs aylarında çıkıyordu. Daha sonrasında ekonomik dalgalanmalar nedeniyle eylül ayına doğru kaydırıldı ve sonradan da bu mevzuat haline getirildi. Bu yanlış oldu yani OVP aslında bütçe sürecini başlatan dökümandır. Bütçe süreçleri de eylül ayında falan başlamaz. Bütün dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de bütçe süreci nisan ayından itibaren başlar ve aşama aşama ekimde bütçenin Meclis'e verilmesiyle bütçe sürecinin çalışmaları biter ondan sonra Meclis safhası başlar. Dolayısıyla eylül ayına alınmış olması yanlıştır.

Biz OVP'yi nisan ayına çekmiş olsak ilk revizyonu orada yaparız, ikinci revizyonu da bütçede yaparız. Bu OVP rutinin dışında bir OVP olmadı dolayısıyla hiçbir heyecan yaratmadı. Hükümetin bir şeyler yapmaya niyetinin olduğu, siyasi iradesinin olduğu dönemlerde OVP'ler toplumda ve piyasalarda ciddi bir heyecan oluştururdu şimdi piyasanın demek ki böyle bir beklentisi yok ki bu heyecanı oluşturmuyor. Bir tane politika söylesinler geçen yıl OVP'de vadettik bu yıl da gerçekleştirdik diye. Bir tane örnek gösteremezler. Burada sayfalarca döküman yazmanın bir anlamı yok. Bunları yapacak ne ciddi bir kadro var ne de bir siyasi irade var.

"Bu iktisat teorisinde olan bir şey değil"

OVP'de en önemli göstergeler büyüme göstergeleridir. 2024'te Türkiye potansiyelinin altında büyüdü, 2025'te potansiyelinin altında büyüyecek. 2026 ve 2027'de de potansiyelinin altında büyüyeceği öngörülüyor. Yani üst üste dört yılda Türkiye potansiyelinin altında büyüyecek. Yanlış ekonomi politikaların Türkiye'yi getirdiği nokta maalesef burası. Tahminlere göre büyüme düşürülüyor ama enflasyon arttırılıyor böyle bir çelişkili durum var. 2025 yılı için önceki OVP'de enflasyon tahmini yüzde 17,5'ti. Bunun böyle olmayacağını defaatle söyledik. Şimdi 2025'in enflasyon tahmini 11 puan yükseltilerek yüzde 28,5'e çıkartılıyor. 2026 için de benzer bir durum var. Bunun açıklanması lazım. Büyümeyi düşüreceksiniz o zaman enflasyonun düşmesi lazım. Bu iktisat teorisinde olan bir şey değil. Bu sadece kötü yönetimle, yanlış politikalarla açıklanabilir.

"İnsanları daha fazla açlığa itmiş olursunuz"

Enflasyon gerçekleştikten sonra biz geriye doğru enflasyon farkını veriyoruz' demesinler. Bu, enflasyon kaybını gidermiyor. Enflasyonun doğru ölçülmesi lazım ve hedef enflasyona göre bile maaş artışı yapıyor olsanız o zaman hedef enflasyonu doğru tahmin etmeniz lazım. 17,5 olarak ölçüp emeklinin, memurun maaşını verdiğiniz bir şeyi 'pardon yanlış ölçmüşüm 28,5 olacakmış' diyemezsiniz. İnsanları daha fazla açlığa itmiş olursunuz.

Dolar kuru baskı altında olunca dolar cinsinden Türkiye'nin geliri artıyor. Ben buradan hükümete çok net bir şekilde soruyorum; yaklaşık 4,5 milyon insan açlık sınırının altında emekli maaşı alırken, çalışanların yüzde 42'si açlık sınırının altında ücret alırken siz kimin gelirini arttırdınız? O zaman doğru ölçtüğünüzü varsaysak bile daha vahim bir tablo ortaya çıkıyor; demek ki Türkiye'de gelir dağılımı hızlı bir şekilde bozuluyor. Hükümet şununla övünmekten vazgeçsin; 'biz kişi başı milli geliri 17 bin dolara çıkarttık. Gelir adaletini bozduğunuz bu düzlemde bu insanlarımızı incitir. Toplumun gelirinde artış olmasa vatandaş da buna rıza gösterebilir; 'Türkiye zor bir dönemden geçiyor, benim de gelirim artmasın' der. Ama siz 'Türkiye büyüyor, Türkiye şahlanıyor ama memurun gelirini de düşürüyorum' diyeceksiniz bu olmaz. İnsanları en fazla inciten şey de bu.

"Önce hükümetin tasarruf etmesi lazım"

Toplumda esnaf, çiftçi, emekli, memur zor durumda. Zor durumda olan bir kesim de KOBİ'ler. Hükümetten hortumlayan değil tırnağıyla bir yere gelmeye çalışan sanayicinin durumu zor. Hem kur hem siyasi belirsizlik ve artan tansiyon onlara hergün zarar veriyor. Geniş tanımlı işsizlik yüzde 32. Toplumun 3'te biri işsiz halde. Sanayi istihdamı 2025'te 6 milyon 595 bin kişiymiş bu iki çeyrek önceye göre yaklaşık 217 bin kişi azalmış. Bu çok kötü bir sinyaldir. Tedbir alınamazsa toplu olarak işten çıkarmalar başlar.

Geçen yıl bütçe açığının 1 trilyon 931 milyar lira olacağı ifade edilmiş. Şimdi ise önümüze gelen OVP'de bu rakam 2 trilyon 208 milyar liraya çıkartılıyor. Bütçemiz hala faiz dışında dahi açık veren bir bütçe. Sayın Mehmet Şimşek 'tasarruf ediyoruz' diyor. Tasarruf için bakacağımız tek bir kalem var; mal ve hizmet giderleri. Burada bir tasarruf var mı? 2024 yılı bütçe ödeneğinde mal ve hizmet gideri 680 milyar lira ödenek verilmiş gerçekleşmesi 747 milyar lira olmuş. Tasarruf yılı olarak ilan edilen yılda Saray'dan başlayarak şatafatında azalma olmadığı gibi artış var. Hiçbir tasarrufun olmadığını net bir şekilde görüyoruz. Eğer hükümet vatandaşa 'tasarruf et' diyorsa kendisinin de tasarruf etmesi lazım.

"Her şeyi satan bunları da satacaktır"

Usta, Karayolları Genel Müdürlüğü kapsamında bulunan köprü ve otoyolların özelleştirileceği iddialarına ilişkin ise, "Bizim sürekli artan miktarlarda bir ödeme yapıyoruz. Çıkan haberin doğruluğunu bilmiyoruz ama olabilir mi olabilir. Çünkü zaten bugüne kadar yapılan şey hep aynı şey. Türkiye'de geçmişte yapılan ne kadar tesis, fabrika varsa hepsi satıldı zaten. Devletin yaptığı köprü ve otoyolların da özelleştirmeyi düşünüyor olabilirler çünkü her şeyi satan bunları da satacaktır. Artık çarklar dönmüyor, yeterli para girişinin olmadığı bir ortamda satılıyor. Bunu doğru bulmuyoruz" dedi.