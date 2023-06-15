Erhan Usta, Samsun'da sel felaketinin etkilediği Gülsan Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, selden etkilenen Samsun'un Canik ilçesindeki Gülsan Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu.

Usta, selden zarar gören esnafı tek tek ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Usta, selden özellikle Gülsan Sanayi Sitesi'nin çok etkilendiğini söyledi.

Birçok esnafın dükkanını su bastığını hatırlatan Usta, "Samsun'da 10 gün arayla art arda iki sel oldu. İlk selden hiç ders alınmadı, ikincisinde daha büyük felaket yaşanmış oldu. Yağmur yağar tabii, yağacak. Samsun'a ilk kez yağmur yağmıyor. Burası Karadeniz Bölgesi ama afetin bir felakete dönüşüp dönüşmemesi konusu idarenin alacağı tedbirlerle alakalı bir durum. Maalesef burada şunu çok net bir şekilde görüyoruz ki hem 10 günlük süre içinde hem de geçmişten beri hiçbir tedbir alınmamış." dedi.

Usta, bölgede ciddi hasarlar olduğunu ifade ederek, "Özellikle yedek parça iş yerlerinde çok ciddi hasar var. Bütün esnaf bundan etkilenmiş. Buradaki sel görüntülerini bütün dünya izledi, dolayısıyla bu Samsun'a yakışmıyor. Yani bu tedbirler alınmış olsaydı bu kadar büyük bir sıkıntı burada olmayacaktı. Maalesef tedbirlerin alınmaması burada hasarı arttırmış oldu." diye konuştu.