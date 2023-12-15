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Erhan Adem: "Ormanlar, Beton Lobisin Arka Bahçesine Dönüştürülmek İsteniyor. Buna İzin Vermeyeceğiz"

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, “11 ilde 1 milyon metrekareden fazla orman alanının orman vasfı kaldırılmak isteniyor. Yönetmelikle ormanlar; deyim yerindeyse beton lobisin arka bahçesine dönüştürülmek isteniyor. Buna izin vermeyeceğiz” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "11 ilde 1 milyon metrekareden fazla orman alanının orman vasfı kaldırılmak isteniyor. Yönetmelikle ormanlar; deyim yerindeyse beton lobisin arka bahçesine dönüştürülmek isteniyor. Buna izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren orman alanları ile ilgili karara tepki gösterdi. Bugün yazılı açıklama yapan Adem'in değerlendirmeleri şöyle:

"11 ilde 1 milyon metrekareden fazla orman alanının orman vasfı kaldırılmak isteniyor. AKP iktidarı yanan, yakılan orman alanlarını ıslah edip yeniden ağaçlandırmak yerine beton binalar dikmeyi marifet sayıyor. Bu karar doğru değil, şiddetle karşı çıkacağız

Erdoğan'ın kararıyla İstanbul, Antalya, İzmir, Balıkesir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat'ta bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarılıyor. Bu alanların bazıların, orman yangınları sonrasında yok olan yerler olduğunu biliyoruz. Minareyi çalan kılıfına uydurur misali; 'orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı' iddia ediliyor. Bu konuda AKP iktidarının sabıkası ortada. İktidarları döneminde yapılan değişikliklerin tamamı, orman alanlarının amaç dışı kullanımı ve orman varlığının yandaşa peşkeş çekilmesine yöneliktir. Yönetmelikle ormanlar; deyim yerindeyse beton lobisin arka bahçesine dönüştürülmek isteniyor. Buna izin vermeyeceğiz.

AKP iktidarı çok geniş bir orman alanını daha orman vasfını silerek koruma statüsünü ortadan kaldırmak istiyor. Yeraltı suları tükeniyor, su kaynakları hızla azalıyor. Ağaçlar kesiliyor. Ülkeyi neredeyse çeyrek asırdır yöneten AKP iktidarı göz önündeki bu felakete karşı tek bir önlem dahi almıyor. Türkiye'de her kesimin bu konuya büyük bir duyarlılıkla yaklaşması gerekiyor."

Kaynak: ANKA / Güncel

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