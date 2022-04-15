Ergün Poyraz'a saldırı olayında 5 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ergün Poyraz'a saldırı olayında 5 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yazar Ergün Poyraz'a saldırı olayında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, bir kişi ise serbest bırakıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yazar Ergün Poyraz'a saldırı olayında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, bir kişi ise serbest bırakıldı.

11 Nisan tarihinde Kuşadası'na bağlı Davutlar Mahallesi'nde bulunan evinin önünde bir grup tarafından saldırıya uğrayan yazar Ergün Poyraz davasında 4 gündür gözaltında bulunan şüpheliler bugün Kuşadası Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden T.B., Z.B., V.Ç., R.B. ve S.B. tehdit, kasten yaralama, mala zarar verme suçundan tutuklanırken, R.A. ise serbest bırakıldı.

(Ekrem Keser/ İHA)

Ergün Poyraz'a saldırı olayında 5 kişi tutuklandı

Ergün Poyraz'a saldırı olayında 5 kişi tutuklandı

Ergün Poyraz'a saldırı olayında 5 kişi tutuklandı

Ergün Poyraz'a saldırı olayında 5 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title