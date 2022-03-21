Ergene Velimeşespor Diyarbekirspor maçına hazırlanıyor - Haberler

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Ergene Velimeşespor Diyarbekirspor maçına hazırlanıyor

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Ergene Velimeşespor Diyarbekirspor maçına hazırlanıyor

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor Kulüp Başkanı Serkan Bezgin, ligde oynadıkları son üç müsabakayı da galibiyetle tamamladıklarını ve bundan dolayı da son derece mutlu olduklarını belirtti.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor Kulüp Başkanı Serkan Bezgin, ligde oynadıkları son üç müsabakayı da galibiyetle tamamladıklarını ve bundan dolayı da son derece mutlu olduklarını belirtti.

Afjet Afyonspor galibiyetinin ardından açıklamada bulunan Bezgin, ligde emin adımlarla yürüdüklerini söyledi.

Üst üste alınan puanlar ile ligde kalma yolunda büyük bir başarı elde ettiklerini ifade eden Bezgin, "Galibiyet için çok mücadele ettiler, ligin en çok gol atan takımı olan Afyonspor'u Ergene'den eli boş gönderdik. Bu galibiyetten dolayı başta oyuncularımızı ardından teknik ekibimiz tebrik ediyorum" dedi.

Zorlu Diyarbekirspor deplasmanından da puanla dönmek istediklerini belirten Bezgin, gelecek hafta sonu oynanacak müsabakanın hazırlıklarına başladıklarını kaydetti.

Ergene Velimeşespor Diyarbekirspor maçına hazırlanıyor

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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