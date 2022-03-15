Ergene Velimeşespor, Afjet Afyonspor maçına hazırlanıyor

Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, elverişsiz hava şartları nedeniyle pazar gününe ertelenen Afjet Afyonspor karşılaşmasına hazırlanıyor.

Ergene Velimeşespor hazırlıklarını maçın oynanacağı Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumunda devam ediyor.

Kulüp Başkanı Serkan Bezgin, yaptığı açıklamada teknik direktör Özgür Sağlam nezaretinde maçın hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Ligde son iki maçta önce deplasmanda Adıyamanspor'u ardından da Bodrumspor takımını yendiklerini belirten Bezgin, üst üste iki maçı gol yemeden tamamladıklarını ve 6 puan aldıklarını belirtti.

Bezgin, Ergene Velimeşespor Afyonspor'u da yenerek hem çıkışını sürdürmek istediklerini ifade ederek, "İki takım arasında ligin ilk yarısında Afyon'da oynanan müsabakadan Afjet Afyonspor takımı 2 – 0'lık skorla galip ayrılan taraf olmuştu. Bu maçı mutlaka biz kazanmak istiyoruz. Bunun içinde hazırlıklarımız devam ediyor" diye kaydetti.