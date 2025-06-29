Ergene ve Çorlu'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonları: 3 Gözaltı

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Ergene ilçesinde bir evde yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilerek ev sahibi gözaltına alındı. Çorlu ilçesinde ise şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulundu. Her iki operasyonda toplam üç şüpheli gözaltına alındı.

Ergene ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulaş Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde şüphe üzerine M.G'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seymen Mahallesi'nde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Uğur Bulut - Güncel
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