Ergene Vadisi İlkokulu'nda Bilim ve Teknoloji Şenliği Düzenlendi

Ergene Vadisi İlkokulu'nda Bilim ve Teknoloji Şenliği Düzenlendi
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Ergene Vadisi İlkokulu'nda, öğrencilerin yıl boyunca hazırladıkları icatları sergiledikleri Bilim ve Teknoloji Şenliği gerçekleştirildi. Şenlikte deniz kirliliğini temizleyen gemiler ve elektrik üreten rüzgar gülleri gibi birçok proje tanıtıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Ergene Vadisi İlkokulu'nda düzenlenen Bilim ve Teknoloji Şenliği'nde öğrenciler yıl boyunca hazırladıkları icatları sergiledi.

Esentepe Mahallesi'ndeki okulun bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte, ilkokul öğrencileri deniz kirliliğini temizleyen gemilerden, elektrik üreten rüzgar güllerinde kadar birçok teknolojik ürünü tanıttı.

Ergene Vadisi İlkokulu Müdürü Eyüp Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulda her yıl düzenlenen şenlikte öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları bilimsel çalışmaların sergilendiğini söyledi.

Öztürk, şenlikte birçok özgün projenin yer aldığını belirterek, "Her yıl okul kapanmadan önce bu şenliğimizi gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz gruplar halinde öğretmenleriyle çalışarak bu projeleri hazırladı. Bilim ve Teknoloji Şenliğimiz her yıl üzerine koyarak büyüyor. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Şenlik kapsamında okul bahçesinde kermes düzenlenirken, velilere ve katılımcılara ikramlarda da bulunuldu.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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