Ergene trafik kazası: İşçi servisi şoförü yaralandı
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden panelvan araç, emniyet şeridinde bekleyen işçi servisine çarptı. Kazada işçi minibüsü şoförü yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ergene trafik kazası: İşçi servisi şoförü yaralandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan araç, emniyet şeridinde bekleyen işçi servisine arkadan çarptı. Kazada işçi minibüsü şoförü yaralandı.
Kaza, Çorlu - Ergene Çevre yolu üzeri Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametine seyreden Musa T. yönetimindeki 16 ABP 074 plakalı panelvan minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak emniyet şeridinde bekleyen ve yolcu indirdiği iddia edilen Ökkeş Ö. idaresindeki 59 S 1057 plakalı işçi servisine arkadan çarptı.
Kaza sonrası yaralanan işçi servis minibüsü şoförü Ökkeş Ö., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili Yeşiltepe - Sağlık Polis Merkezi Amirliği tarafından inceleme başlatıldı.