Ergene'nin kollarından Çorlu Deresi'nde yağışlara bağlı olarak su seviyesi yükseldi - Haberler

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Ergene'nin kollarından Çorlu Deresi'nde yağışlara bağlı olarak su seviyesi yükseldi

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Ergene'nin kollarından Çorlu Deresi'nde yağışlara bağlı olarak su seviyesi yükseldi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden geçen Çorlu Deresinin su seviyesi son yağışlara bağlı olarak yükseldi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden geçen Çorlu Deresinin su seviyesi son yağışlara bağlı olarak yükseldi.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, AA muhabirine, bölgede son günlerde yaşanan yağışlardan dolayı Çorlu Deresi'nde su seviyesinin yükseldiğini söyledi.

Taşçı, "Şu anda önemli bir sıkıntı yok. Çorlu Deresi üzerindeki köprüyü şimdilik yaya ve araç trafiğine kapatmadık ama su seviyesi daha da yükselirse kapatabiliriz" dedi.

Ergene'nin kollarından Çorlu Deresi'nde yağışlara bağlı olarak su seviyesi yükseldi

Ergene'nin kollarından Çorlu Deresi'nde yağışlara bağlı olarak su seviyesi yükseldi

Ergene'nin kollarından Çorlu Deresi'nde yağışlara bağlı olarak su seviyesi yükseldi

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Mehmet Emin Taşçı, Tekirdağ, Çorlu, su, Güncel, Haberler

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