Ergene Kaymakamı Taşçı'nın ramazan ziyaretleri sürüyor - Haberler

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Ergene Kaymakamı Taşçı'nın ramazan ziyaretleri sürüyor

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Ergene Kaymakamı Taşçı'nın ramazan ziyaretleri sürüyor

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, ramazan dolayısıyla ilçe genelinde ziyaretler gerçekleştiriyor.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, ramazan dolayısıyla ilçe genelinde ziyaretler gerçekleştiriyor.

Kaymakam Taşçı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 41 yıl öğretmenlik yapan emekli Haydar Alagöz ve eşini ziyaret etti.

Taşçı, Alagöz'e, meslek hayatında yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Ailenin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutlayan Taşçı, "Ramazan dolayısıyla emekli, çalışan, memur, işçe ve diğer ailelerin evlerine konuk olarak ramazanın coşkusunu yaşıyoruz. Bu ziyaretler sırasında ailelerin sıkıntı ve bizden beklentilerini de dinleyerek notlarımızı alıyoruz. Ziyaretlerimiz devam edecek." dedi.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

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