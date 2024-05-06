Ergene ilçesinde okullar arası basketbol müsabakası düzenlendi
Ergene Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, belediyesi spor salonunda düzenlenen turnuvada mücadele edecek sporculara başarı diledi. Turnuvaya 4 okul takımının katıldığını belirten Doğramacı, gençlerin sporla daha fazla vakit geçirmeleri için etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Konuşmaların ardından gerçekleştirilen turnuvada dereceye giren takımlara madalyaları verildi.
Ergene ilçesinde okullar arası basketbol müsabakası düzenlendi.
Ergene Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, belediyesi spor salonunda düzenlenen turnuvada mücadele edecek sporculara başarı diledi.
Turnuvaya 4 okul takımının katıldığını belirten Doğramacı, gençlerin sporla daha fazla vakit geçirmeleri için etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
Konuşmaların ardından gerçekleştirilen turnuvada dereceye giren takımlara madalyaları verildi.
Çorlu'da Hıdrellez kutlandı
Çorlu ilçesinde Hıdrellez etkinliği düzenlendi.
Gölbaşı Parkı'nda düzenlenen etkinlikte Hıdrellez ateşi yakıldı. Vatandaşlar ateşin üzerinden atladı.
Etkinlik müzik eşliğinde devam etti. Etkinliğe Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkur'ta katıldı.