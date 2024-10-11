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Ergene'deki Çorlu Deresi Kirlilikle Gündemde

Ergene'deki Çorlu Deresi Kirlilikle Gündemde
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinden geçen Çorlu Deresi, endüstriyel atıklar nedeniyle turkuaz renge büründü ve çevreye ağır kokular yaymaya başladı. Bölge halkı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne ihbarda bulunarak duruma müdahale edilmesini talep etti.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinden geçen ve kirliliğiyle gündemde olan Çorlu Deresi, atıklarla birlikte turkuaz renge bürünüp, çevreye ağır kokular yaymaya başladı.

Trakya'da, kirliliğiyle gündemde olan Ergene Nehri'nin önemli kollarından Çorlu Deresi, endüstriyel atıklar nedeniyle yıllardır kirli akıyor. Bugün öğleden sonra derenin Ergene ilçesinin Yulaflı ile Sağlık Mahallesi arasındaki yaklaşık 1 kilometrelik bölümü, atıklar nedeniyle turkuaz renge büründü. Derenin renk değiştirdiği bölgeden çevreye ağır kokular da yayıldı. Ergene Çevre Gönüllüleri Derneği üyesi Menderes Yıldız, derenin öğleden sonra turkuaz renginde akmaya başladığını belirtti.

'DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ARASINDAKİ YERLERDEN BİRİSİNDE KAÇAK DÖKÜM YAPILIYOR'

Yıldız, "Burada çiftlikler var, büyükbaş ve küçükbaş çiftlikleri. Bizim de çiftliğimiz var. Çiftliğe geldiğimde ağır bir koku hissettim, sebebi nedir diye gelip baktığımda dere yemyeşil akıyor. Biraz yukarıya gittim, yukarıya çıktım, orada renk değişiyor yani siyah akıyor, Yulaflı Köprüsü ile Deri Organize Sanayi Bölgesi arasındaki yerlerden birisinde kaçak döküm yapılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkililerini buraya bekliyoruz. Bunun denetlenmesi gerekiyor. Ağır kimyasal büyük ihtimalle, bunları gelip görmeleri gerekiyor. Maalesef burada biz bu kokulara maruz kalıyoruz. Bu millet bu kokuları çekmek zorunda değil" dedi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, kirlilik nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne ihbarda bulunup, inceleme yapılmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İklim Değişikliği Yerel Haberler Tekirdağ Sağlık Güncel Ergene Çevre Hukuk Çorlu

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